"التنظيم والإدارة" يعرض اليوم قواعد تعيين مصابى العمليات الأمنية والثورة





كتب مصطفى عبد التواب

ينظم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة المستشار محمد جميل اليوم الأحد، مؤتمرا تحت عنوان "نظام تعيين المصابين فى العمليات الحربية والأمنية ومصابى الثورة وذويهم"، وذلك بمشاركة عضو مجلس النواب المهندس محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بالمجلس جبالى محمد جبالي، ورئيس لجنة الأمن والدفاع كمال عامر، وممثلى الجهات والهيئات القضائية وكافة الوزارات.

وقال المستشار محمد جميل، إن هذا المؤتمر يحمل رسالة وفاء لشهداء ومصابى مصر من أبطال القوات المسلحة والشرطة وشهداء ومصابى الثورة، مشددا على أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا برعاية أسر الشهداء والمصابين فى العمليات الحربية والأمنية.

وأضاف أن الدستور المصرى ألزم الدولة برعاية مصابى الثورة والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب ومصابى العمليات الأمنية وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، والعمل على توفير فرص العمل لهم وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.