التنظيم والإدارة: تعيين مصابى الثورة والعمليات الحربية مارس المقبل

التنظيم والإدارة: تعيين مصابى الثورة والعمليات الحربية مارس المقبلالأحد، 28 يناير 2018 12:11 م
المستشار محمد جميل رئيس جهاز التنظيم والإدارة
كتب : مصطفي عبد التواب
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قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن تعينات مصابي العمليات الحربية والأمنية ومصابي الثورة ستكون بداية من مارس القادم، بنسبة 2% من عدد العاملين بوحدات الجهاز الإدارى.
وأضاف جميل لـ"اليوم السابع" أن مجلس مصابى وشهداء الثورة، ووزارتى الدفاع والدخلية، سيبدأون فى حصر المخاطبين بقرار مجلس الوزراء لإرسالهم إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لبدء توظيفهم.
وأشار جميل إلى أن الوصول إلى هذا الاستحقاق الدستور يعود إلى القيادة الحكيمة التى تدفع دوما نحو الوفاء بحقوق من ضحوا من أجل الوطن، ممثلين فى أسر الشهداء و مصابى الثورة والعمليات الحربية والأمنية.
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