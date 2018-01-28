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الأحد، 28 يناير 2018 03:12 م
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التعليم: دبلومة مهنية لإعداد أخصائى تصميم برامج وأنشطة استكشافية

الأحد، 28 يناير 2018 03:12 م
التعليم: دبلومة مهنية لإعداد أخصائى تصميم برامج وأنشطة استكشافية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى


كتب محمود طه حسين
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فى إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاهتمام بإعداد وتطوير الأداء داخل منظومة التعليم، وخاصة في مجال التكنولوجيا وإعداد وتصميم البرامج الحديثة، ومواكبة ركب التطور العالمي لإحداث التغيير، والبدء في مراحل إصلاح التعليم في مصر.

عقدت عبير العراقي مدير عام المراكز الاستكشافية، ورشة عمل لإعداد كوادر، وتنمية مهارات في تصميم البرامج، والأنشطة الاستكشافية، بحضور الدكتورة رشا كمال، ودكتور محمود حجاج من مركز قيادات التميز التربوي، وذلك للاتفاق على بدء دبلومة لإعداد المشرف الاستكشافي، وبحث ماهية المهارات الواجب توافرها فيه، جاء ذلك بناء على بروتوكول التعاون بين المراكز الاستكشافية ومركز التميز بكلية تربية جامعة عين شمس.

أكدت العراقي على أن اقتراحات السادة العاملين بالمراكز الاستكشافية الخاصة بمهارات دبلومة تأهيل المشرف الاستكشافي تضمنت مجموعة من المهارات منها: (مهارات استخدام المعمل الافتراضي للتمكن من إعداد اسطوانة تفاعلية، والتعلم الاستكشافي، ومهارة توصيل المعلومة، والتدريب على البحث العلمي والتصميم الهندسي، ومهارات البحث عن المعلومات وصياغتها، والمهارات الحرفية للأطفال وأولياء الأمور، ومهارات تصميم المجسمات باستخدام خامات البيئة).

وأشارت العراقي أن الهدف من مراكز التعلم عن طريق الاستكشاف هو البعد عن أسلوب التعليم بالتلقين، وأيضًا التعرف على احتياجات الأطفال عن طريق دراسة سيكولوجية الطفولة ومراعاة الفروق الفردية بين الأطفال، ودراسة مهارة التعامل مع المراحل العمرية المختلفة، وأنماط سلوك الأطفال، ومهارات اللغة العامة والخاصة، ومهارات الابتكار والتطوير، ومهارات كتابة التقارير والأوراق البحثية، والنشر العلمي، وإعداد العروض والبحث (المحاكاة للبحث)، ومهارات المرونة فى التعامل (فن التعامل مع الآخرين).

أضافت العراقي بأن فريق العمل ناقش اقتراحات أخرى للمهارات منها: (المرح العلمي، وريادة الأعمال، والانتماء، وESD، ودراسة الحالة، والتقويم، والتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة، والقيادة).


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التعليم

دبلومة مهنية

أخصائي تصميم

أنشطة استكشافية



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