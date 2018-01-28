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"التعليم" تكرم ذوى القدرات الخاصة الفائزين فى مسابقة "الحلم المصرى" بالعريش

الأحد، 28 يناير 2018 02:45 م
"التعليم" تكرم ذوى القدرات الخاصة الفائزين فى مسابقة "الحلم المصرى" بالعريش الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى


كتب محمود طه حسين
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في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم ورعاية الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتماشيًا مع إعلان عام 2018 عام  ذي الإعاقة.

صرح الإعلامي أحمد خيرى المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأنه تم تكريم الفائزين فى مسابقة "الحلم المصري"، ومسابقة المهرجان الكشفي "أنا قادر بشكل مختلف" لذوى القدرات الخاصة، بالمدينة الشبابية بالعريش، والتي أقيمت تصفياتها بمحافظة الإسكندرية،  وبرعاية اللواء السيد عبدالفتاح حرحورمحافظ شمال سيناء، والمهندسة ليلى مرتجى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، ولفيف من قيادات المحافظة.

كما أضاف خيرى أن الحفل تضمن عرض فيلم تسجيلي لإنجازات ذوى القدرات الخاصة، وفقرات غنائية وثقافية من تقديمهم.

وفى نفس السياق، أثنى اللواء السيد عبدالفتاح حرحور على كل القائمين على رعاية ذوى القدرات الخاصة، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام من كل مؤسسات المحافظة بذوي القدرات الخاصة وتحقيق مطالبهم.


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القدرات الخاصة

فائزين

الحلم المصري

العريش



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