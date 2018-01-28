التعليم العالى: استمرار الدورات التثقيفية للطلاب والأساتذة بأكاديمية ناصر





وائل ربيعى

أكد الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان، أن الدورات التثقيفية التى تنظمها وزارة التعليم العالى مع أكاديمية ناصر العسكرية من المقرر أن تستمر أسبوعيًا مع مراعاة عدم تكرار أى طالب وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين سيشاركون فى هذه الدورات.

وأضاف طايع، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هذه الدورات تتضمن 100 دارس فى المرة الواحدة، وتشمل ندوات ومحاضرات تتعلق بالعديد من الموضوعات، منها: الأزمات الدولية، والنظام العالمى الجديد، ومفاهيم وأبعاد الأمن القومى، والمخططات الغربية لتقسيم منطقة الشرق الأوسط، والجيل الرابع من الحروب، والأمن المائى المصرى، وقوى الدولة الشاملة، ومفهوم الدولة ومقوماته، ومواقع التواصل الاجتماعى ومهارات الاتصال والتفاوض.