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الأحد، 28 يناير 2018 07:29 ص
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التحالف العربى يدعو اليمنيين للتهدئة وضبط النفس وتلافى أى أسباب تؤدى للفرقة

الأحد، 28 يناير 2018 07:16 ص
التحالف العربى يدعو اليمنيين للتهدئة وضبط النفس وتلافى أى أسباب تؤدى للفرقة جانب من العنف فى اليمن _صورة أرشيفية


الرياض أ ش أ
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دعا التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، كافة المكونات السياسية والاجتماعية اليمنية إلى التهدئة وضبط النفس، والتمسك بلغة الحوار الهادئ.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان قيادة التحالف، أن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، يتابع مجمل الأحداث والمستجدات فى العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن) وما يدور من سجال إعلامى فى هذا الإطار حول بعض المطالَب الشعبية إزاء تقويم بعض الاختلالات فى القطاع الحكومي.

وشدد بيان التحالف على أهمية أن يستشعر اليمنيون بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم المسؤولية الوطنية فى توجيه دفة العمل المشترك مع تحالف دعم الشرعية، لاستكمال تحرير كافة الأراضى اليمنية، ودحر ميليشيا الحوثى الإيرانية ووضع حد لسيطرتها على موارد اليمنيين وحياتهم، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين لشق الصف اليمنى أو اشغال اليمنيين عن معركتهم الرئيسيّة باعتبار ذلك التزاماً سياسياً وإنسانياً وأخلاقياً لا يمكن التراجع عنه؛ مما يستوجب التفاف كافة المكونات اليمنية وتركيز الجهود سياسيًا وعسكريًا، وتلافى أى أسباب تؤدى إلى الفرقة والانقسام وتقويض مؤسسات الدولة.


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