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البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات الأجانب

الأحد، 28 يناير 2018 12:11 م
البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات الأجانب البورصة المصرية - ارشيفية


كتب هانى الحوتى
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.05%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.63%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.57%.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.02%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.77%، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.22%.
 
 
 

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