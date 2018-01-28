البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "كايرو سكان للأشعة" بقيمة 103 ملايين جنيه

البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم "كايرو سكان للأشعة" بقيمة 103 ملايين جنيهالأحد، 28 يناير 2018 06:16 م
البورصة -أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة كايرو سكان للأشعة والتحاليل لـ1.6 مليون سهم بقيمة 103.1 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأحد، بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم كلاس برفان لصناعة مستحضرات التجميل ومستلزماتها لـ66 ألف سهم بقيمة 6.6 مليون جنيه.
وتم تنفيذ صفقة على أسهم شركة الخرافى "انترناشيونال" لتطوير مشروعات البنية التحتية، لـ30.5 ألف أسهم بقيمة 3 ملايين جنيه، وصفقة على أسهم شركة ايوان للاستثمار والتنمية لـ 2.3 مليون سهم بقيمة 2.3 مليون جنيه.
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