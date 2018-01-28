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الأحد، 28 يناير 2018 05:24 م
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البورصة تعتمد تعديلات لجنة المؤشرات حول مؤشرات السوق

الأحد، 28 يناير 2018 05:08 م
البورصة تعتمد تعديلات لجنة المؤشرات حول مؤشرات السوق محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية


كتب هانى الحوتى
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قررت إدارة البورصة، اليوم الأحد، اعتماد التعديلات التى أقرتها لجنة المؤشرات المنعقدة فى إطار المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق.

وقال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة، إن المراجعة الدورية لمؤشرات السوق والتعديلات، تأتى لتعكس تطورات مؤشرات التداول، بناء على المعايير الفنية المحددة لمكونات مختلف المؤشرات.

وتابع فريد، أن إدارة البورصة لديها رؤية جادة وخطة طموحة لمراجعة كافة المؤشرات القطاعية، والعمل على تحديثها لتتواكب مع أفضل المعايير العالمية .

شهدت مؤشرات البورصة خلال فترة المراجعة الدورية عدداً من التغيرات، فقد خرج من المؤشر الرئيس للبورصة المصرية EGX30 خمس شركات فى مقابل دخول خمس شركات جديدة.

كما شهد مؤشر البورصة متساوى الأوزانEGX50 EWI استبعاد 7 شركات، فى حين شهد مؤشر EGX70 خروج 16 شركة، انضمت 5 شركات منها إلى مؤشرEGX30، أما مؤشر EGX100 فقد شهد خروج 11 شركة مقابل انضمام 11 شركة جديدة للمؤشر.

كما شهد مؤشر النيلNile Index انضمام شركة جديدة، ليصل عدد الشركات المدرجة بالمؤشر إلى 27 شركة، حيث لا تشترط منهجية مؤشر النيل عدد محدد من الشركات المكونة له.

نتائج المراجعة 2
 
نتائج المراجعة 3
نتائج المراجعة 3

 

نتائج المراجعة السنوية 1
نتائج المراجعة السنوية 

 

نتائج
نتائج

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