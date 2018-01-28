البحرية التركية تمنع سفينة وزير الدفاع اليونانى من الاقتراب من إحدى جزرها





أثينا (أ ش أ)

قالت السلطات التركية إن قوات من بحريتها منعت اليوم الأحد، سفينتين يونانيتين على متن إحداهما وزير الدفاع اليونانى بانوس كامينوس من الاقتراب من إحدى الجزر المتنازع على سيادتها بين البلدين فى بحر إيجة.

وذكرت شبكة صحيفة "إيكاثمرينى" اليونانية على موقعها الإلكترونى أن وزير الدفاع كان على متن سفينة تابعة للبحرية اليونانية قبالة سواحل جزيرة إيميا، المعروفة فى تركيا بجزيرة قاراداق، وألقى إكليلا من الزهور فى الماء إحياءً لذكرى ثلاثة أفراد عسكريين لقوا مصرعهم هناك فى حادث تحطم مروحية خلال أزمة لميا (قاراداق) بين اليونان وتركيا عام 1996.

وقالت الصحيفة إن الخارجية التركية أصدرت بيانا قالت فيه إن قوات خفر السواحل التركية منعت وزير الدفاع اليونانى من الاقتراب من جزر تركية فى بحر إيجة.

وتتنازع اليونان وتركيا على السيادة فى عدد من الجزر فى بحر إيجة ، وكانت جزيرة لميا (قاراداق) مسرحا لتوترات بين أثينا وأنقرة عام 1996 كادت أن تؤدى إلى اندلاع حرب بين البلدين العضوين فى حلف شمال الأطلنطى (الناتو).