البابا تواضروس يلتقي لجنة مشروع مدرسة سان مارك

البابا تواضروس يلتقي لجنة مشروع مدرسة سان ماركالأحد، 28 يناير 2018 11:32 م
البابا تواضروس
سارة علام
إضافة تعليق
التقى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اللجنة الكنسية المشرفة على مشروع مدرسة سان مارك الدولية بمصر الجديدة التي تعتزم الكنيسة إنشائها وذلك وفقا لبيان رسمى.
كانت الكنيسة القبطية قد افتتحت العام الماضى مدرسة سان أرسانى للغات بوسط القاهرة ضمن سلسلة مدارس كنسية تابعة لها.
إضافة تعليق
حزب النور يعلن دعمه للسيسى فى الانتخابات الرئاسية.. يونس مخيون: الرئيس هو الأقدر على استقرار الدولة والحفاظ عليها من المخاطر.. ويناشد المواطنين النزول والمشاركة بالانتخابات.. ومتحدث الحزب: سندعمه بكل المحافظات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة