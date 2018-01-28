البابا تواضروس يلتقي لجنة مشروع مدرسة سان مارك





سارة علام

التقى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اللجنة الكنسية المشرفة على مشروع مدرسة سان مارك الدولية بمصر الجديدة التي تعتزم الكنيسة إنشائها وذلك وفقا لبيان رسمى.

كانت الكنيسة القبطية قد افتتحت العام الماضى مدرسة سان أرسانى للغات بوسط القاهرة ضمن سلسلة مدارس كنسية تابعة لها.