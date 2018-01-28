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الأحد، 28 يناير 2018 04:00 ص
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"الاستئناف" تتسلم ملف معاون مباحث المقطم السابق تمهيدا لمحاكمته بتهمة التزوير

الأحد، 28 يناير 2018 03:00 ص
"الاستئناف" تتسلم ملف معاون مباحث المقطم السابق تمهيدا لمحاكمته بتهمة التزوير دار القضاء العالى


كتب أحمد إسماعيل
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تسلمت محكمة الاستئناف ملف قضية معاون مباحث قسم المقطم السابق، تمهيدا لتحديد جلسة لبدء محاكمته الجنائية بتهمة التزوير فى محررات رسمية.

وأحال المستشار أحمد معاذ مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول للنيابات، فى وقت سابق، معاون مباحث قسم المقطم السابق محبوسًا، بتهمة التزوير فى محررات رسمية، وضمت قائمة الاتهامات بإشراف المستشار مصطفى بركات رئيس نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اختلاس مبلغ وقدره 15 ألف جنيه مملوك للمجنى عليهم، وارتكاب جريمة تزوير محرر رسمى وهو محضر الضبط، بأن نسب فيه للمتهمين حيازة سلاح نارى ولفافات الهيروين على غير الحقيقة، وضمت قائمة الاتهامات تهمة حيازة جوهر الهيروين المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى.

فيما كشفت تحقيقات النيابة فى اتهام معاون مباحث قسم المقطم السابق بالتزوير عن مفاجآت جديدة، وأثبتت أن التسجيلات الصوتية تؤكد وجود علاقة بين مقدمة البلاغ "سيدة المقطم"، وشهود الإثبات.


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