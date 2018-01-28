الاحتلال الإسرئيلى يعتقل فلسطينيا بزعم محاولته التسلل لمستوطنة قرب نابلس





رام الله أ ش أ

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلى ، مساء اليوم الأحد ، شابًا فلسطينيا بزعم محاولته التسلل لمستوطنة "إيتمار" بالضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال زعم أنه رصد شابين فلسطينيين يرتديان زيًا عسكريًا فى محاولة تسلل لمستوطنة "إيتمار"، جنوب شرق نابلس ، واعتقل أحدهما، فيما يتعقب آثار الآخر.

وفى جنوب الضفة الغربية ، إعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مواطنا من مدينة الخليل ، وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال المتمركزة فى محيط الحرم الإبراهيمى الشريف وسط الخليل ، اعتقلت الشاب أيمن روحى الفاخورى (26 عاما)، دون معرفة الأسباب ونقلته لجهة غير معلومة.

وفى بيت لحم ، جرف مستوطنون مساء اليوم الأحد أراض زراعية فى بلدة الخضر جنوب غرب بيت لحم ، وأوضح منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان فى بلدة الخضر أحمد صلاح أن مجموعة من مستوطنى "اليعازرأ" الجاثمة على أراضى المواطنين فى الخضر قاموا بتجريف أراضى زراعية فى منطقة (خلة الفحم) تبلغ مساحتها 4 كيلومترات مربعة ، إضافة الى تدمير أسلاك شائكة وجدران إستنادية ، تعود للمواطن محمد أحمد أبو سمره.

وأشار صلاح الى أن أرض المواطن أبو سمرة تعرضت الى السلب من قبل مجموعة متطرفة من المستوطنين ، حيث قامت بزراعتها ومنع صاحبها من الدخول اليها قبل أن يقوم باستردادها.