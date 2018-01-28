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الإفراج عن زعيم المعارضة الروسية نافالنى

الأحد، 28 يناير 2018 11:29 م
الإفراج عن زعيم المعارضة الروسية نافالنى أليكسى نافالنى المعارض


موسكو (رويترز)
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أفرجت الشرطة الروسية عن المعارض أليكسى نافالنى، فى ساعة متأخرة من مساء اليوم الأحد بعد أن اعتقلته فى وقت سابق عقب ظهوره فى مسيرة احتجاجية لحث الناخبين على مقاطعة الانتخابات الرئاسية التى تجرى فى 18 مارس وقوله إنها ستزور.

وقالت أولجا ميخيلوفا محامية نافالنى، لـ"رويترز" إن السلطات أفرجت عن موكلها دون توجيه اتهامات له لكنه سيمثل أمام المحكمة فى وقت لاحق، وفى حالة اتهامه بانتهاك قوانين تنظيم المظاهرات فسوف يواجه نافالنى عقوبة السجن لما يصل إلى 30 يوما.


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