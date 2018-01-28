الإحصاء: 782 ألف مخالفة بناء خلال عام.. القطاع الخاص يتصدر بـ98% و"الحكومى" 1%





كتبت- هبة حسام

كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد مخالفات البناء التى تم رصدها خلال عام 2016 بلغت 782 ألف مخالفة، ارتكب القطاع الخاص 98% منها، فيما جاء قطاع الأعمال العام الأقل فى مخالفات البناء بـ0.3%.

وأوضح التقرير الصادر حول إحصاءات خدمات المرافق العامة على مستوى المدن والأحياء لعام 2016، أنه من إجمالى عدد مخالفات البناء خلال هذا العام، ارتكب القطاع الخاص 770.6 ألف مخالفة بنسبة 98%، أما القطاع الحكومى فجاء عدد مخالفات البناء التى وقع بها 8800 مخالفة بنسبة 1.1%، تلاه قطاع الأعمال العام والقطاع العام بـ2600 مخالفة.

وفى سياق متصل أشار التقرير الإحصائى إلى عدد تراخيص الهدم الصادرة على مستوى مجالس المدن والأحياء على مدار عام 2016، والتى بلغت 9900 تصريح هدم، منها 8700 ترخيص للقطاع الخاص بنسبة 78.9% من إجمالى تراخيص الهدم الصادرة فى هذا العام المشار إليه، فيما بلغ عدد تصاريح الهدم الصادرة للقطاعين الحكومى والعام 1200 ترخيص بنسبة 12.1%.

يذكر أن إجمالى عدد تراخيص البناء على مستوى مجالس المدن والأحياء بلغ 68 ألف ترخيص خلال عام 2016، مقابل 64.1 ألف ترخيص فى عام 2015، بزيادة بلغت 6%، وبلغ عدد تراخيص البناء على مستوى القطاعين العام والحكومى 6400 ترخيص، فيما بلغت على مستوى القطاع الخاص 61.6 ألف ترخيص.