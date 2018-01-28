اعتقال 9 أشخاص بتهم تتعلق بالهجوم الإرهابى بالعاصمة الأفغانية كابول





أ ش أ

قال رئيس المخابرات الأفغانية معصوم ستانيكزاى، إنه تم القبض على تسعة أشخاص على الأقل على صلة بالهجومين الداميين الأخيرين فى العاصمة الأفغانية (كابول).

وأضاف ستانيكزاى - فى تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء خاما برس الأفغانية - أن خمسة أشخاص اعتقلوا على صلة بالهجوم الذى وقع بأحد الفنادق قبل أيام، بينما تم اعتقال أربعة آخرين على خلفية تفجير سيارة أمس، مشيرا إلى أن أحد المشتبه بهم المتورطين فى الهجوم على الفندق تمكن من الفرار من البلاد.

وقال وزير الداخلية الافغانى ويس أحمد برمك - خلال مؤتمر صحفى اليوم - إن عدد القتلى من الهجوم الانتحارى الذى وقع أمس ارتفع إلى 103 أشخاص على الاقل، وأصيب 235 شخصا على الاقل، مشيرا إلى أن قوات الشرطة تعرضت لخسائر بشرية فادحة فى الهجوم.

ولم يكشف وزير الداخلية معلومات دقيقة عن عدد أفراد الشرطة الذين فقدوا أرواحهم فى الهجوم.

وأعلنت جماعة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم الذى وقع أمس.