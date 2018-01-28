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اضبط مخالفة.. الوحدة الصحية بعزبة "هاجوج" فى بورسعيد بدون طبيب

الأحد، 28 يناير 2018 02:03 ص
اضبط مخالفة.. الوحدة الصحية بعزبة "هاجوج" فى بورسعيد بدون طبيب الادارة الصحية ببورسعيد


بورسعيد- محمد فرج
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رصدت "اليوم السابع" الوحدة الصحية بعزبة "هاجوج" التى تقع على بعد 4،5 كيلو بمنطقة جناين الرسوة جنوب بورسعيد بدون طبيب، الأمر الذى أثار حفيظة المرضى عندما فوجئوا بغياب مديرها أو ما ينوب عنه لإنقاذ الحالات الحرجة.

وقال عثمان عبد العال 55 سنة لـ"اليوم السابع" إنه جاء بدراجته البخارية وبصحبته ابنته 15 سنة تعانى من آلام بالمعدة ولم تجد طبيبا يخفف آلامها سوى طبيب أسنان تدخل لاحتواء الأزمة، وكتب لها أقراصا مسكنة حتى يتسنى صرفها من خارج الوحدة لغياب الصيدلى.

فيما أكدت بعض السيدات العاملين بالوحدة لـ"اليوم السابع" أن مدير الوحدة حصل على إجازة 10 أيام بموافقة الجهات المسئولة بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، التى لم تكلف طبيبا أو طبيبة للقيام بالكشف على المرضى المترددين على الوحدة.

ومن جانبهم ناشد المرضى من عزبة "هاجوج" وجناين الرسوة مدير الشئون الصحية التدخل للوقوف على مدى الخدمة الطبية التى يفتقرها أهالى المنطقة المحرومة من كافة الخدمات العلاجية والصحية.

 


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