اتحاد طلاب الزقازيق: قائمة بأسعار المشروبات مخفضة بكافتيريات الجامعة





الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد محمد خالد جعفر رئيس اتحاد طلاب جامعة الزقازيق أنه تم تفعيل قائمة أسعار جديدة بجميع كافتيريات الجامعة، بعد أن اشتكى عدد من الطلاب من زيادة الأسعار.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن اتحاد الطلاب تقدم بشكوى للدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. وتم وضع تسعيرة خاصة موقع عليها من قبل مستأجرى الكافتريات وسيتم الالتزام بها منذ صباح اليوم.

وطالب رئيس اتحاد الطلاب طلاب الجامعة بدفع فقط ما نصت عليه قائمة الاسعار التى يتم إعلانها حسب ما نص عليه عقد المستأجر فى حالة وجود اى شكوى ضد الكافتريات سواء بالتلاعب فى الأسعار أو الخدمة المقدمة برجاء التواصل مع اتحاد طلاب الكلية أو الجامعة فورا.