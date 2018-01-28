اتحاد العمال يعقد مؤتمرًا لإعلان ترتيبات المهرجان العمالى لدعم السيسي





كتب محمود راغب

يعقد محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العام لنقابات العمال ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الاجتماعية العمالية، اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا فى مقر المؤسسة، للإعلان عن الإجراءات والترتيبات الخاصة بإقامة المهرجان العمالى لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة .

ومن المقرر أن يقام المهرجان العمالى لدعم السيسي، بالصالة المغطاة باستاد المؤسسة بشبرا الخيمة ويشارك فيه جميع أعضاء مجالس إدارة النقابات العامة واللجان النقابية بجميع المحافظات والاتحادات العمالية وممثلات المرأة العاملة والشباب و سيقام الثلاثاء المقبل.