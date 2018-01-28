ابنة الوليد بن طلال ترحب بإطلاق سراحه وتنشر صورة له على تويتر





الرياض (أ ف ب)

نشرت ريم بنت الوليد، ابنة الملياردير السعودى الأمير الوليد بن طلال، صورة لوالدها على حسابها على تويتر الأحد، معربة عن سعادتها بإطلاق سراحه، فى أول تعليق يدلى به فرد من عائلته على الإفراج عنه.

وكتبت ريم "نوّرت الدنيا يا دنيتى" فوق صورة للأمير الثرى ظهر فيها وقد أطلق لحيته.



الوليد بن طلال

وكانت السلطات السعودية أطلقت السبت، سراح رجل الاعمال بعد نحو ثلاثة أشهر من توقيفه مع آخرين على خلفية قضايا قالت أنها على علاقة بالفساد.

وذكر مصدر حكومى سعودى رفيع المستوى لوكالة فرانس برس أن الأمير الوليد توصل إلى "تسوية" مع السلطات فى مقابل الإفراج عنه، من دون أن يحدد طبيعة هذه التسوية.

والوليد بن طلال أبرز رجال الاعمال الذين اوقفتهم السلطات فى الرابع من نوفمبر 2017 الى جانب أمراء ومسئولين ونقلتهم إلى فندق "ريتز كارلتون" فى العاصمة السعودية.

وتقول السلطات أن الاعتقالات التى طاولت نحو 350 شخصية، بينهم أمراء وسياسيون ومسئولون سابقون ورجال أعمال، جرت فى إطار حملة لمكافحة الفساد نفذتها لجنة يرأسها ولى العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان (32 عاما).

ويصنف رجل الأعمال الوليد بن طلال (62 عاما) بين أثرى أثرياء العالم، وهو حفيد شخصيتين معروفتين: الملك عبد العزيز بن سعود مؤسس العربية السعودية، ورياض الصلح رئيس أول حكومة لبنانية بعد الاستقلال.

وتقدر مجلة فوربس ثروته ب 18،7 مليار دولار، ما يضعه فى المرتبة 45 بين أثرى أثرياء العالم.