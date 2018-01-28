إنشاء 12 مدرسة بتكلفة 59 مليون و500 ألف جنيه بمركز أبو حماد فى الشرقية





الشرقية - إيمان مهنى

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، إنشاء 12 مدرسة بتكلفة 59 مليون و500 ألف جنيه بمركز ومدينة أبو حماد، ومن المقرر الانتهاء من أعمال الإنشاء فى موعد غايته يونيو المقبل، لتدخل الخدمة التعليمية للعام الدراسى الجديد وتساهم بشكل كبير فى تقديم تعليم جيد ولتعمل على القضاء على نظام الفترتين وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع المتابعة الدورى لمركز أبو حماد ومدينة القرين، بحضور اللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات والتنمية المحلية والنائب ثروت سويلم ومديرى المديريات الخدمية والإدارات النوعية ورئيسا مركزى أبو حماد والقرين.

وشدد محافظ الشرقية على رئيس مركز ومدينة أبو حماد بالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية القروية بالمتابعة المستمرة لأعمال إنشاء المدارس الجارى تنفيذها، وإلزام الجهات المنفذه بالجدول الزمنى المحدد لإنهاء الأعمال لخدمة أبناء مركز ومدينة أبو حماد.

ومن جانبه، أوضح مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، أن عام 2017 تم الانتهاء من إنشاء وتسليم مدرستين بتكلفة 6.6 مليون جنيه ودخلت الخدمة العام الدراسى الحالى، مشيرًا إلى أنه جارى إنشاء 12 مدرسة بتكلفة 59 مليون و500 ألف جنيه، وجارى أعمال الطرح والإسناد لإنشاء 21 مدرسة تستوعب 355 فصل مدرسى، بالإضافة إلى إدارة تعليمية، وجارى أعمال الصيانة لـ4 مدارس بتكلفة 5 ملايين و200 ألف جنيه داخل مركز ومدينة أبو حماد للارتقاء بالمنظومة التعليمية.