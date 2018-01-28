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إقامة معرض للسلع المعمرة للعاملين بجامعة بنى سويف

الأحد، 28 يناير 2018 05:31 م
إقامة معرض للسلع المعمرة للعاملين بجامعة بنى سويف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف


بنى سويف ايمن لطفى
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف عن بدء إجراءات تنفيذ وإقامة معرض للسلع المعمرة كأحد الأنشطة التى تنفذها لجنة الأنشطة الاجتماعية والرياضية لخدمة جميع العاملين بالجامعة .

وأكد خلال لقاء عقده اليوم بمكتبه مع مسئولى الهيئة العربية للتصنيع "مصنع الإلكترونيات" والحكم الدولى محمد فاروق مدير رعاية الشباب، رئيس اللجنة الاجتماعية والرياضية للعاملين بالجامعة، على ضرورة إتاحة السلع بالمعرض بأسعار مميزة لكل العاملين بالجامعة، وأن يكون نظام البيع فيها بالنقد والتقسيط، علاوة على ضرورة توفير خدمة ما بعد البيع من قبل الشركات المشاركة بالمعرض. 


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