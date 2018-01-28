إغلاق مطار عدن جراء الاشتباكات بين الجيش اليمنى وقوات المجلس الانتقالى





عدن (أ ش أ)

أكدت مصادر ملاحية اليوم الأحد، إغلاق مطار عدن الدولى جنوب اليمن أمام الرحلات الجوية،جراء الاشتباكات التى اندلعت بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالى الجنوبى"ذات التوجهات الانفصالية"، فى عدة مناطق بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأعلنت الخطوط الجوية اليمنية - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - تحويل رحلاتها المقررة عبر مطار عدن إلى مطار سيئون فى محافظة حضرموت شرقى البلاد.

وأوضحت المصادر أن الطائرات المتواجدة فى مطار عدن غادرت أماكنها وفق إجراءات السلامة دون أن تحمل أى ركاب،مؤكدة أن مئات المسافرين عالقون فى صالات المطار وتم إبلاغهم بإلغاء حجوزاتهم.

وفى أعقاب ذلك،أصدر رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر توجيهات لجميع الوحدات العسكرية فى عدن بوقف فورى لإطلاق النار،فيما أكدت مصادر محلية أن الاشتباكات ما زالت تتجدد بين وقت وآخر.