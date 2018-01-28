إسرائيل تنتقد تشريعا يحظر الإشارة لدور بولندا فى محرقة النازى





القدس (رويترز)

دعت إسرائيل، السبت، بولندا إلى تعديل تشريع أقره أعضاء البرلمان الأسبوع الماضى، سيجرم تحميل بولندا أى مسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها ألمانيا النازية على أراضيها.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إنه أمر سفير بلاده بلقاء رئيس الوزراء البولندى ماتيوش مورافيتسكى، للتعبير عن الاعتراض على القانون الذى سيجعل استخدام عبارات مثل "معسكرات القتل البولندية" جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لفترة تصل إلى ثلاثة أعوام.

وقال نتنياهو فى تعليقات ردد مسؤولون إسرائيليون بارزون أيضا مثلها "هذا القانون لا أساس له... أعارضه بشدة. لا يمكن لأحد أن يغير التاريخ ولا يمكن إنكار المحرقة".

وقال نائب وزير العدل البولندى باتريك جاكى الذى أعد التشريع على تويتر إن ذلك التشريع غير موجه ضد إسرائيل، وأردف قائلا "وسائل إعلام وساسة إسرائيليون مهمون يهاجموننا بسبب التشريع... فوق كل ذلك، يقولون إن البولنديين يشتركون فى المسؤولية عن المحرقة... هذا إثبات على مدى ضرورة التشريع".

وقالت الحكومة البولندية إن التشريع لا يهدف إلى تقييد الحرية فى إجراء بحوث حول المحرقة أو مناقشتها أو إلى تقييد حرية النشاط الفنى المرتبط بالقضية.

ويقاوم البولنديون منذ سنوات استخدام أى عبارات من قبيل "معسكرات الموت البولندية" التى تشير إلى تحمل بلادهم مسؤولية ولو جزئية عن المعسكرات التى قتل فيها ملايين أغلبهم يهود على يد ألمانيا النازية. وبنى النازيون تلك المعسكرات وأداروها بعد أن احتلوا بولندا عام 1939.

وذكرت مؤسسة ياد فاشيم فى القدس أنها تعارض التشريع لكنها أضافت أن بولندا لديها ما يبرر الاعتراض على مصطلح "معسكرات الموت البولندية" إذ قالت إنه يعد تحريفا.