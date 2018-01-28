إسرائيل تستدعى القائم بالأعمال البولندى بعد قانون حول معسكرات النازية





القدس (أ ف ب)

استدعت إسرائيل صباح الأحد، القائم بالأعمال البولندى لديها للإعراب عن قلقها حيال إقرار برلمان وارسو يجرّم أى إشارة إلى معسكرات الموت النازية على أنها بولندية.

وتبنى البرلمان البولندى الذى يهيمن عليه اليمين الجمعة، تشريعا يفرض عقوبات تصل إلى السجن مدة 3 سنوات حدا أقصى على أى شخص يشير إلى معسكرات الموت الألمانية النازية على أنها بولندية.

ويستهدف الإجراء البولنديين والأجانب على حد سواء، ومن المتوقع أن يمر بسهولة فى مجلس الشيوخ قبل أن يوقعه الرئيس.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها استدعت القائم بالأعمال البولندى بيوتر كوزلسكى إلى مقرها لتقديم "توضيحات".

وبحسب البيان فإنه "تم تأكيد معارضة إسرائيل لصياغة مشروع القانون" موضحا أن "توقيت القانون بعد اليوم العالمى لإحياء ذكرى المحرقة كان مفاجئا ومؤسفا بشكل خاص".