video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 28 يناير 2018 08:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إسرائيل تستدعى القائم بالأعمال البولندى بعد قانون حول معسكرات النازية

الأحد، 28 يناير 2018 04:45 م
إسرائيل تستدعى القائم بالأعمال البولندى بعد قانون حول معسكرات النازية رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو


القدس (أ ف ب)
إضافة تعليق

استدعت إسرائيل صباح الأحد، القائم بالأعمال البولندى لديها للإعراب عن قلقها حيال إقرار برلمان وارسو يجرّم أى إشارة إلى معسكرات الموت النازية على أنها بولندية.

وتبنى البرلمان البولندى الذى يهيمن عليه اليمين الجمعة، تشريعا يفرض عقوبات تصل إلى السجن مدة 3 سنوات حدا أقصى على أى شخص يشير إلى معسكرات الموت الألمانية النازية على أنها بولندية.

ويستهدف الإجراء البولنديين والأجانب على حد سواء، ومن المتوقع أن يمر بسهولة فى مجلس الشيوخ قبل أن يوقعه الرئيس.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها استدعت القائم بالأعمال البولندى بيوتر كوزلسكى إلى مقرها لتقديم "توضيحات".

وبحسب البيان فإنه "تم تأكيد معارضة إسرائيل لصياغة مشروع القانون" موضحا أن "توقيت القانون بعد اليوم العالمى لإحياء ذكرى المحرقة كان مفاجئا ومؤسفا بشكل خاص".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"هاأرتس" تنشر كاريكاتيرا لترامب راكعا أمام نتنياهو ومقبلا يده

نتنياهو يسرق بيت عباس.. صحيفة إسرائيلية: قانون جديد لضم الضفة الغربية

يديعوت آخرونوت: استدعاء نتنياهو قريبا للتحقيق فى فساد صفقة الغواصات

اسرائيل

اخبار اسرائيل

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
الاثنين.. قمة مصرية إثيوبية سودانية لبحث أزمة سد النهضة

الاثنين.. قمة مصرية إثيوبية سودانية لبحث أزمة سد النهضة

الوطنية للانتخابات: تلقينا مليون و134 ألف تأييد.. وغدا آخر أيام الترشح

الوطنية للانتخابات: تلقينا مليون و134 ألف تأييد.. وغدا آخر أيام الترشح

حزب النور يعلن دعمه للسيسى فى الانتخابات الرئاسية.. يونس مخيون: الرئيس هو الأقدر على استقرار الدولة والحفاظ عليها من المخاطر.. ويناشد المواطنين النزول والمشاركة بالانتخابات.. ومتحدث الحزب: سندعمه بكل المحافظات

حزب النور يعلن دعمه للسيسى فى الانتخابات الرئاسية.. يونس مخيون: الرئيس هو الأقدر على استقرار الدولة والحفاظ عليها من المخاطر.. ويناشد المواطنين النزول والمشاركة بالانتخابات.. ومتحدث الحزب: سندعمه بكل المحافظات

صور.. هوس الثراء السريع يقود شقيقين لاكتشاف حجر أثرى من عصر الملك إخناتون أسفل منزل قديم بديروط.. المتهمان: ظللنا نحفر حتى تفاجئنا بظهور الحجر.. وآثار أسيوط: ننتظر قرارا من النيابة لنقله إلى مخازن المتاحف

صور.. هوس الثراء السريع يقود شقيقين لاكتشاف حجر أثرى من عصر الملك إخناتون أسفل منزل قديم بديروط.. المتهمان: ظللنا نحفر حتى تفاجئنا بظهور الحجر.. وآثار أسيوط: ننتظر قرارا من النيابة لنقله إلى مخازن المتاحف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة