أنور قرقاش: الإمارات لا تزال تدعم التحالف العربى

أنور قرقاش: الإمارات لا تزال تدعم التحالف العربىالأحد، 28 يناير 2018 09:27 م
الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتية
كتب أحمد جودة
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قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتية، إن موقف الإمارات فى أحداث جنوب اليمن واضح وهى تدعم التحالف العربى الذى تقوده السعودية، ولا عزاء لمن يسعى للفتنة، جاء ذلك عبر تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر.
واندلع قتال عنيف في عدن في وقت مبكر، اليوم الأحد، بين الوحدات العسكرية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادى وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.
واتهم رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، المجلس الانتقالي الجنوبي بـ"الانقلاب على الشرعية ومشروع الدولة الاتحادية في اليمن".
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