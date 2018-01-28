أمن القليوبية يضبط 3 متهمين هاربين من 32 حكما قضائيا متنوعا





القليوبية - نيفين طه

شنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة على الهاربين من الأحكام القضائية واجبة النفاذ، وأسفرت عن ضبط 3 هاربين من أحكام.

كانت تعليمات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، للواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، بشن ضباط مباحث الأحكام بالمديرية حملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية، وأسفرت الحملة عن ضبط "عاطف. ا" 51 سنة، مقيم دائرة قسم أول بنها، وهارب من 11حكما، و"وليد.ع" مقيم دائرة مركز الخانكة، والهارب من 19حكما، و"طارق. ع" مقيم دائرة مركز قليوب، والهارب من 11 حكما، فتم التحفظ على المتهمين، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.