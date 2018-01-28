أمن القليوبية يضبط 3 متهمين هاربين من 32 حكما قضائيا متنوعا

أمن القليوبية يضبط 3 متهمين هاربين من 32 حكما قضائيا متنوعاالأحد، 28 يناير 2018 03:32 م
ضبط متهمين - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق
شنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة على الهاربين من الأحكام القضائية واجبة النفاذ، وأسفرت عن ضبط 3 هاربين من أحكام.
كانت تعليمات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، للواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، بشن ضباط مباحث الأحكام بالمديرية حملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية، وأسفرت الحملة عن ضبط "عاطف. ا" 51 سنة، مقيم دائرة قسم أول بنها، وهارب من 11حكما، و"وليد.ع" مقيم دائرة مركز الخانكة، والهارب من 19حكما، و"طارق. ع" مقيم دائرة مركز قليوب، والهارب من 11 حكما، فتم التحفظ على المتهمين، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.
إضافة تعليق
دفتر أحوال المواطن.. انتشار عربات الفول بشوارع مدينة نصر.. والكلاب الضالة تثير رعب أهالى الجزيرة الخضراء بالإسكندرية .. ومطالب بإصلاح أعمدة الإنارة فى الزواية.. ورصف شارع أحمد عرابى بشبرا أبرز شكاوى المواطنين
ثورة فى خريطة صفقات الأهلى خلال ميركاتو الشتاء.. الأحمر يتراجع عن ضم مدافع سموحة بناء على طلب البدرى.. رامى صبرى يقترب.. دخول مزاد عنتر الأسيوطى.. والتراجع عن رحيل باكا فى يناير..وإغلاق باب الرحيل أمام اللاعبين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة