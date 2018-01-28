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أمريكا تعبر عن قلقها البالغ إزاء احتجاز مواطن سويدى فى الصين

الأحد، 28 يناير 2018 07:23 ص
أمريكا تعبر عن قلقها البالغ إزاء احتجاز مواطن سويدى فى الصين عناصر من الشرطة الصينية


واشنطن (رويترز)
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 قالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم السبت، إنها قلقة للغاية لاحتجاز الصين للناشر السويدى قوى مين هاى المقيم فى هونج كونج ودعت إلى السماح له بمغادرة البلاد.

وقالت الحكومة السويدية إن قوي، الذى نشر كتبا عن الحياة الشخصية للرئيس الصينى شى جين بينغ وقادة آخرين للحزب الشيوعي، احتجز الأسبوع الماضى أثناء سفره مع دبلوماسيين سويديين سعيا للحصول على علاج طبى فى بكين.

ودعا سفير الاتحاد الأوروبى لدى الصين السلطات الصينية إلى إطلاق سراح قوى على الفور وردد مطالب ستوكهولم، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت فى بيان "نشعر بقلق بالغ إزاء اعتقال المواطن السويدى قوى مين هاي".

وأضافت "ندعو السلطات الصينية إلى توضيح الأسباب والأسس القانونية لإلقاء القبض على السيد قوى واحتجازه وندعوها للكشف عن مكانه والسماح له بحرية الحركة وحرية مغادرة الصين"


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أمريكا

احتجاز مواطن سويدى

الصين



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