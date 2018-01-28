أفريقيا الوسطى تتسلم أول شحنة من الأسلحة الروسية





بانجى (أ ف ب)

وصلت ليل الجمعة السبت، إلى بانجى أول شحنة من الأسلحة الروسية التى ستتسلمها القوات المسلحة فى أفريقيا الوسطى، وفق ما أفادت مصادر فى الأمم المتحدة وكالة فرانس برس.

ووصلت طائرة تابعة للجيش الروسى من طراز "آى إل 76" إلى مطار بانجى من الخرطوم مساء الجمعة، وعادت إلى حيث انطلقت ليلا.

وقال مصدر أممى لفرانس برس إن "عناصر أمنيين روسا كانوا فى استقبالها".

وبعد مفاوضات طويلة مع مجلس الأمن الدولى، سمح منتصف ديسمبر لروسيا بتزويد جيش أفريقيا الوسطى أسلحة بموجب استثناء منحته الأمم المتحدة لموسكو وسط حظر الأسلحة المفروض على هذا البلد.

وطلبت واشنطن وباريس ولندن من الشريك الروسى اتخاذ إجراءات مشددة فى تخزين هذه الأسلحة والتعريف عنها فى شكل دقيق، بحسب مصادر دبلوماسية.

وستسلح موسكو كتيبتين، أى 1300 جندى، بأسلحة خفيفة (مسدسات وبنادق هجومية وأخرى رشاشة) إضافة إلى قاذفات صواريخ "آر بى جى" وأسلحة مضادة للطيران.

كذلك، أجازت الأمم المتحدة لروسيا بتدريب جنود أفريقيا الوسطى على استخدام هذه الأسلحة.