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الأحد، 28 يناير 2018 05:27 م
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أسهم "المملكة القابضة" ترتفع بعد إطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال

الأحد، 28 يناير 2018 04:16 م
أسهم "المملكة القابضة" ترتفع بعد إطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال الوليد بن طلال


الرياض (أ ف ب)
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ارتفعت أسهم شركة "المملكة القابضة" الأحد، بعد إطلاق سراح الأمير الوليد بن طلال من فندق "ريتز كارلتون" فى الرياض حيث كان موقوفا مع أمراء ومسئولين ورجال أعمال على خلفية قضايا مرتبطة بالفساد.

وارتفعت قيمة اسهم الشركة التى يملك الأمير السعودى 95% من رأسمالها نحو 20 %، وهو الحد الأقصى المسموح فى البورصة السعودية، فى أول أيام تداولات الأسبوع، مستعيدة مستوياتها فى مرحلة ما قبل اعتقال رجل الأعمال الثرى.

والوليد بن طلال أبرز رجال الأعمال الذين أوقفتهم السلطات فى الرابع من نوفمبر 2017 إلى جانب أمراء ومسئولين ونقلتهم إلى فندق "ريتز كارلتون" فى العاصمة السعودية.

وتقول السلطات إن التوقيفات التى طالت نحو 350 شخصية، بينهم أمراء وسياسيون ومسئولون سابقون ورجال أعمال، جرت فى إطار حملة لمكافحة الفساد نفذتها لجنة يرأسها ولى العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان (32 عاما). 


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