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أسماء 15 طالب وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية بالشهادة الإعدادية فى الأقصر

الأحد، 28 يناير 2018 06:42 م
أسماء 15 طالب وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية بالشهادة الإعدادية فى الأقصر امتحان -أرشيفية


الأقصر – أحمد مرعى
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ينشر "اليوم السابع" أسماء 15 طالب وطالبة حصلوا على النتيجة النهائية 140/140 فى الشهادة الإعدادية، وذلك عقب اعتماد محمد بدر محافظ الأقصر للنتيجة بنسبة نجاح بلغت 61.9%، حيث حققت إدارة الطود التعليمية المركز الأول بين الإدارات بنسبة 71%، تليها إدارات الأقصر، البياضية، إسنا، الزينية، أرمنت، القرنة.

وشملت أسماء الطلبة الحاصلين على النتيجة النهائية كل من: "سناء محمد فؤاد شلبي - ماركو سيفين إبراهيم مشرقي- مارينا هاني سلامة تايه – أحمد حسن أحمد أبو الفضل - غادة محمود محمد أحمد - عبدالرحمن عبدالحميد محمد أحمد - محمد عبدالرحيم محمد محمود - أحمد محي الدين عبدالرحيم محمد - حبيبية محمد سيد أحمد سليمان - آية عبده سيد أحمد محمد - مؤمن أحمد الحسني حسن - رحمة حسن أحمد إبراهيم - ساندرا صموئيل فؤاد قديس - مروة عبدالكريم حسين محمود - وردة حسن الطاهر عمر".


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