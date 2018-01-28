أسقف شمال أفريقيا يفتتح معرض "فن بلا أسوار" فى الإسكندرية غدا





الإسكندرية - هناء أبو العز

يفتتح أسقف شمال أفريقيا للكنائس الأسقفية "الأسقف سامى شحاتة" والدكتور محمد هلال عميد كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، معرض فن بلا أسوار الخامس عشر بمركز أركان للإبداع بكاتدرائية القديس مرقس الأسقفية، غدًا الاثنين.

ويقيم مركز أركان للإبداع، على كامل أرض كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية بالمنشية بالإسكندرية، المعرض لعرض أعمال أكثر من 200 فنان تشكيلى شاب من الإسكندرية ومنطقة الدلتا بالإضافة لما يزيد عن 70 مشروعا من المشاريع المتناهية الصغر، حيث يتخلل المعرض مسابقة بين الفنانين على أكثر من 40 عملا فنيا.

وعلى هامش المعرض يتم تكريم 120 من فنانى معارض فن بلا أسوار فى حفل خاص داخل الكاتدرائية، وسيكون المعرض مفتوح طوال اليوم وحتى الساعة الثامنة مساء.