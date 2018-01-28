أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 28-1-2018





كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 28-1-2018.



البورصة توقف التداول على 11 سهم قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى النصر لصناعة المحولات-الماكو، النصر للأعمال المدنية، الأهرام للطباعة والتغليف، القاهرة للدواجن، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، العز الداخلية للصلب-الإسكندرية، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، رمكو لإنشاء القرى السياحية، دلتا للطباعة والتغليف.

البورصة تربح 8.3 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكل المؤشرات، مدفوعة بمشتريات الأجانب، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 8.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 859.060 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكل المؤشرات، مدفوعة بمشتريات الأجانب، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 8.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 859.060 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 12.2 مليون جنيه، 232 ألف جنيه، 89.1 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة 1.1 مليون جنيه، 101.6 مليون جنيه على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 15311 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2726 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 14933 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 854 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2030 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 530 نقطة.

وارتفعت أسهم 90 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 55 شركة، ولم تتغير 42 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 4.67 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.88%

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 9.35 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.87%

- العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية بسعر إغلاق 883.07 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.86%

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 5.40 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.36%

- رمكو لإنشاء القرى السياحية بسعر إغلاق 4.35 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.62%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- العرفة للاستثمارات والاستشارات بسعر إغلاق 0.21 دولار بنسبة تراجع بلغت 4.55%

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 18 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.51%

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.51 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.04%

- جى بى أوتو بسعر إغلاق 5.02 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.02%

- حديد عز بسعر إغلاق 23.28 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.60%