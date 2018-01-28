أردوغان: تركيا ستطهر كامل حدودها مع سوريا من "الإرهابيين"





رويترز

قال رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن تركيا ستطهر كامل حدودها مع سوريا من "الإرهابيين".

وأظهرت لقطات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعى ما ورد أنه اشتباك بين طائرة هليكوبتر تركية تطلق قذائف على مقاتلى وحدات حماية الشعب الكردية الذين بادلوها إطلاق النار من البر فى راجو السورية .