أردوغان: تركيا ستطهر كامل حدودها مع سوريا من "الإرهابيين"الأحد، 28 يناير 2018 04:07 م
الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
رويترز
إضافة تعليق
قال رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن تركيا ستطهر كامل حدودها مع سوريا من "الإرهابيين".
وأظهرت لقطات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعى ما ورد أنه اشتباك بين طائرة هليكوبتر تركية تطلق قذائف على مقاتلى وحدات حماية الشعب الكردية الذين بادلوها إطلاق النار من البر فى راجو السورية.
وفتح الهجوم التركى الجوى والبرى على منطقة عفرين فى شمال غرب سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية جبهة جديدة فى الحرب الأهلية السورية متعددة الأطراف والمستمرة منذ سبع سنوات.
وتعتبر أنقرة مقاتلى وحدات حماية الشعب الكردية إرهابيين، لكن مقاتلى هذه الجماعة لعبوا دورا بارزا فى الجهود التى قادتها الولايات المتحدة لمواجهة تنظيم داعش فى سوريا.
إضافة تعليق
حزب النور يعلن دعمه للسيسى فى الانتخابات الرئاسية.. يونس مخيون: الرئيس هو الأقدر على استقرار الدولة والحفاظ عليها من المخاطر.. ويناشد المواطنين النزول والمشاركة بالانتخابات.. ومتحدث الحزب: سندعمه بكل المحافظات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة