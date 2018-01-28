أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 28-1-2018





كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 28-1-2018، وجاءت أبرزها اعتماد التعديلات التى أقرتها لجنة المؤشرات المنعقدة فى إطار المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، ارتفاع نسبة إنجاز عملية تطوير مصانع الشركة بأسوان "مشروع كيما 2"، إلى 80% بتكلفة إجمالية للمشروع 11 مليار جنيه.

اعتماد التعديلات على مؤشرات السوق قررت إدارة البورصة، اليوم الأحد، اعتماد التعديلات التى أقرتها لجنة المؤشرات المنعقدة فى إطار المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق. قررت إدارة البورصة، اليوم الأحد، اعتماد التعديلات التى أقرتها لجنة المؤشرات المنعقدة فى إطار المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق.

وقال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة، إن المراجعة الدورية لمؤشرات السوق والتعديلات، تأتى لتعكس تطورات مؤشرات التداول، بناء على المعايير الفنية المحددة لمكونات مختلف المؤشرات.

وتابع فريد، أن إدارة البورصة لديها رؤية جادة وخطة طموحة لمراجعة كافة المؤشرات القطاعية، والعمل على تحديثها لتتواكب مع أفضل المعايير العالمية .

شهدت مؤشرات البورصة خلال فترة المراجعة الدورية عدداً من التغيرات، فقد خرج من المؤشر الرئيس للبورصة المصرية EGX30 خمس شركات فى مقابل دخول خمس شركات جديدة.

كما شهد مؤشر البورصة متساوى الأوزان EGX50 EWI استبعاد 7 شركات، فى حين شهد مؤشر EGX70 خروج 16 شركة، انضمت 5 شركات منها إلى مؤشرEGX30، أما مؤشر EGX100 فقد شهد خروج 11 شركة مقابل انضمام 11 شركة جديدة للمؤشر.

كما شهد مؤشر النيلNile Index انضمام شركة جديدة، ليصل عدد الشركات المدرجة بالمؤشر إلى 27 شركة، حيث لا تشترط منهجية مؤشر النيل عدد محدد من الشركات المكونة له.

البورصة تربح 8.3 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكل المؤشرات، مدفوعة بمشتريات الأجانب، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 8.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 859.060 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكل المؤشرات، مدفوعة بمشتريات الأجانب، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 8.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 859.060 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 12.2 مليون جنيه، 232 ألف جنيه، 89.1 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة 1.1 مليون جنيه، 101.6 مليون جنيه على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 15311 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2726 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 14933 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 854 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 2030 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 530 نقطة.

وارتفعت أسهم 90 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 55 شركة، ولم تتغير 42 شركة.

231 مليون جنيه خسائر الحديد والصلب أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، عن اعتماد مجلس الإدارة المركز المالى للشركة عن الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبر لعام 2017، وبلغت صافى خسائر خلالها 231.3 مليون جنيه مقابل 188.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2016. أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، عن اعتماد مجلس الإدارة المركز المالى للشركة عن الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبر لعام 2017، وبلغت صافى خسائر خلالها 231.3 مليون جنيه مقابل 188.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2016.

وقالت الشركة، فى بيانها للبورصة المصرية اليوم الأحد، إن تحرير أسعار الصرف للجنيه مقابل العملات الأجنبية مما أدى إلى زيادة وتضاعف أسعار المستلزمات، وأهمها فحم الكوك بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة من غاز وكهرباء.



80% نسبة إنجاز مشروع كيما 2 كشفت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، عن ارتفاع نسبة إنجاز عملية تطوير مصانع الشركة بأسوان "مشروع كيما 2"، إلى 80% بتكلفة إجمالية للمشروع 11 مليار جنيه.

جاء ذلك فى بيان لشركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، للبورصة المصرية اليوم الأحد، بعد زيارة عماد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، يرافقه عزة أبو الفرج نائب رئيس مجلس إدارة للشئون الفنية، ووليد الرشيدى نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية والإدارية.