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50 شركة جديدة تشارك فى مشروعات بالعاصمة الإدارية

السبت، 27 يناير 2018 12:00 ص
50 شركة جديدة تشارك فى مشروعات بالعاصمة الإدارية العاصمة الإدارية الجديدة


كتب هانى الحوتى
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تجرى جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، حصر للشركات أعضاء الجمعية الراغبة فى المشاركة بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، تمهيداً للتفاوض مع الشركة المسئولة عن المشروع لعقد اتفاقية لإشراكها ضمن الشركات العاملة هناك.

 

وفى هذا الإطار قال محمود برعى عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، أن الجمعية قاربت على حصر الشركات الراغبة فى المشاركة بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وفى المرحلة المقبلة سيتم تصنيفها وفقاً لنشاطها، ثم التفاوض مع شركة العاصمة الإدارية لعقد اتفاقية لمشاركة تلك الشركات فى مشروعات العاصمة.

 

وأضاف برعى، لـ"اليوم السابع"، أن الجمعية أعدت شروطاً للشركات الراغبة فى المشاركة بمشروعات العاصمة الإدارية أبرزها توافر الملاءة المالية والسمعة، وذلك لأن مشروعات العاصمة الإدارية ضخمة وتحتاج ملاءة مالية كبيرة للالتزام بتنفيذها، متوقعاً أن تصل عدد الشركات الراغبة والمنطبق عليها الشروط إلى 50 شركة.

 

وكانت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، قد شاركت فى زيارة وفد من أعضاء الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، خلال شهر أكتوبر الماضى، للتعرف على مخطط المشروع، وفرص الاستثمار بالمشروع الضخم، وأبدوا إعجابهم بحجم المشروعات المنفذة.

 

وتبلغ مساحة العاصمة الإدارية الجديدة 184 ألف فدان، وتقع بين طريقى العين السخنة والدائرى الإقليمى، ومن المخطط أن تستوعب 6.5 مليون نسمة، وتوفر المدينة 1.5 مليون وحدة سكنية، كما توفر 3.5 مليون فرصة عمل، فيما تغطى 70% من المدينة بشبكة المعلومات.

 

 


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