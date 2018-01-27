10 معلومات يجب معرفتها عن تجارة مصر الخارجية خلال 2017





كتب إسلام سعيد

بعد إعلان المؤشرات الإيجابية للتجارة الخارجية لمصر والتى أكدت الحد من ظاهرة الاستيراد العشوائى بعد إصدار قرار 43 لتسجيل المصانع الموردة، يقدم "اليوم السابع" أهم 10 معلومات عن تجارة مصر الخارجية خلال 2017.

- صادرات مصر تسجل 22.4 مليار دولار خلال 2017 بزيادة 10% عن 2016.

- انخفاض الواردات من 66 مليارا و309 ملايين دولار إلى 56 مليارا و814 مليون دولار يتراجع 14%.

- 25% نسبة التحسن فى عجز الميزان التجارى خلال 12 شهرا.

- 8 قطاعات انتاجية حققت اعلى معدل زيادة فى الصادرات خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016.

- سجلت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة 4 مليارات و441 مليون دولار بزيادة نسبتها 32%.

- قطاع الملابس الجاهزة سجل مليارا و442 مليون دولار بزيادة نسبتها 13%.

- سجل قطاع الصناعات الهندسية 2 مليار و571 مليون دولار بزيادة نسبتها 10.6%.

- صادرات المفروشات 519 مليون دولار بزيادة نسبتها 4% خلال 12 شهرا فى 2017.

- صادرات الغزل والنسيج ارتفعت 6.5% لتسجل 833 مليون دولار بزيادة.

- زادت صادرات الصناعات الغذائية بنسبة 3% مسجلة 2 مليار و783 مليون دولار.

يشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مما أدى إلى الحد من استيراد سلع عشوائية وغير مطابقة للمواصفات.