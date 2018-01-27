وكيل الأزهر وكبار العلماء يزرون جناحي السعودية والقوات المسلحة بمعرض الكتاب

تفقد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، والمستشار محمد عبد السلام، المستشار القانونى لشيخ الأزهر، جناح المملكة العربية السعودية بمعرض الكتاب .

ورحب بهم خالد النامى الملحق الثقافى للملكة العربية السعودية، الذى أوضح فى كلمة له أن الجناح يضم نحو 50 جهة حكومية وأهلية ودور للنشر، كما أن هناك برنامجًا ثقافيًا متنوعًا، مشيرًا إلى أن جناح المملكة يشهد هذا العام إضافات مميزة تتمثل في مشاركة مشروع السلام عليك أيها النبى، وكذلك مكتبة رئاسة الحرمين الشريفين

من جانبه، قال الدكتور ناصر الزهرانى، المشرف العام مشروع السلام عليك أيها النبى، إن اليوم تم إطلاق البادرة الأولى لحملة المليار نسخة من السيرة النبوية فى دقائق، معربًا عن سعادته بانطلاق الحملة من مصر ومنها للعالم كله، مضيفًا أن مصر بلد الخير فهى التي احتضنت هذا المشروع، كاشفًا عن قرب إقامة فرع للمشروع بمصر موجهًا الشكر للأزهر الشريف لدعم للمشروع.

من جانبه قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء: "نشكر الملحق الثقافى السعودي والدكتور ناصر الزهرانى، المشرف العام على مشروع السلام عليك أيها النبى، فنحن نحب بلاد الحرمين الشريفين وما تقدمه وقدمته وستقدمته المملكة من خدمات لا حصر لها، ووجه الشكر للقائمين على مشروع السلام عليك أيها النبى وعلى جهودهم في السيرة النبوية وما قدمه من اختصارات الذي انتشر في العالم وسار مسير الضوء في الافاق.

وقال الدكتور عباس شومان، وكيل الازهر الشريف: "أفتخر وأسعد بوجودي في جناح المملكة العربية السعودية التي هي قبلة المسلمين فعندما يذكر اسم المملكة تهفو جوارحنا نحو الكعبة المشرفة والمسجد النبوى الشريف، فجهود المملكة العربية السعودية كبيرة في خدمة الإسلام، فجناح المملكة بهذا الحجم في تلك التظاهرة الثقافية بمعرض الكتاب لا شك أنه أمر يسعدنا ونفخر به .

وفي نهاية الزيارة قاموا بجولة بمعرض السلام عليك أيها النبى بجناح المملكة العربية السعودية بمعرض الكتاب .

وتأتى أهمية حملة (السيرة النبوية فى دقائق) حول العالم فى كونها أول كتاب جيبى شامل فى السيرة النبوية الشريفة، وشاملة للأحداث المهمة والمعالم البارزة فى سيرة النبى بأسلوب حضارى إنساني، وتم اختيار نصوصها وتمحيصها من بين عدد ضخم من الروايات، بحيث تؤدى الغرض بأوجز العبارات، كما اشتملت على عرض موجز عن مكانة الأنبياء معتمدة اعتمادًا كليًّا على القرآن الكريم والسنة الشريفة، وخالية من الروايات الواهية أو الأحاديث الضعيفة.

وفى السياق ذاته زار وزير الأوقاف جناحى القوات المسلحة والشرطة بمعرض الكتاب وخلال الزيارة أشاد بمستوى الأداء والعرض مهنيًا وثقافيًا، وبمستوى البحوث والدراسات والمجلات، وبدقة التنظيم والتقديم لما هو معروض بكل من الجناحين، وبمدى التطور التقنى والتكنولوجى والإلكتروني، سواء فى الجانب العلمى أم المهنى أم ما يقدم كل منهما فى خدمة المجتمع .