وصول مرحلين من السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة





كتب محمود عبد الغنى

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، 14 مرحلا مصريا من السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل، ووجود خلاف بينهم وبين الكفلاء.

ووصل المرحلون على متن الطائرة القادمة من جدة، وعددهم 14، لمخالفتهم شروط الإقامة هناك، وتم السماح لهم بمغادرة صالات الوصول بعد فحصهم جنائيا.