وزير قطاع الأعمال العام يوجه بزيادة صادرات شركات الدواء وإنتاج أنواع جديدة





كتب عبد الحليم سالم

وجه خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بوضع تصور عاجل بشأن الشركات الخاسرة، مع ضرورة بيان جدوى أى استثمارات جديدة قبل ضخها فى الشركات المتعثرة.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع محمد ونيس رئيس الشركة القابضة للأدوية لمتابعة الموقف الحالى للشركات التابعة، حيث قدم رئيس الشركة القابضة عرضا موجزا تضمن أداء الشركات الإنتاجية وعددها 8 شركات تابعة، وكذلك مؤشرات الشركات التجارية وعلى رأسها الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وأبرز التحديات التى تواجه الشركات وسبل مواجهتها.

وكلف الوزير بحسب بيان اليوم، إدارة الشركة القابضة بضرورة إعادة النظر فى أسباب تعثر بعض الشركات من كافة النواحى الإدارية والفنية والمالية والتسويقية، ووضع خطة متكاملة تعتمد على أساليب غير نمطية للنهوض بتلك الشركات وزيادة قدرتها التنافسية.

وأكد خالد بدوى ، على ضرورة الاهتمام ببرامج البحث العلمي والتطوير فى الشركات التابعة لمواكبة التطور فى صناعة الدواء عالميًا، والعمل على إنتاج أدوية جديدة، والتوقف عن إنتاج الأدوية غير المطلوبة، مع استغلال الفرصة الجيدة للتصدير فى ظل تحرير سعر الصرف والمنافسة في الأسواق العالمية، كما استعرض بعض الأمور المعلقة والتى طلب رئيس الشركة القابضة دعم الوزارة فى إنجازها.