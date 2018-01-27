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وزير روسى: العقوبات الأمريكية ضد مسئولين كبار من وزارة الطاقة "غير قانونى"

السبت، 27 يناير 2018 07:01 م
وزير روسى: العقوبات الأمريكية ضد مسئولين كبار من وزارة الطاقة "غير قانونى" وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف


أ ش أ
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 صرح وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك، اليوم السبت، بأن العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة مؤخرا على نائبه أندريه تشيريزوف، ومدير قسم الرقابة العملية والإدارة يفجينى جرابتشاك، عقوبات "غير قانونية".


وأوضح نوفاك -فى تصريحات بثتها وكالة أنباء (تاس) الروسية- أن الوزارة تنتظر تفسيرا من الولايات المتحدة حيال هذا الأمر، معتبرا العقوبات "غير قانونية على الإطلاق ولا جدال فى ذلك".


وقال الوزير الروسى "سننتظر بعض التفسيرات. الأشخاص الذين من شملتهم العقوبات يؤدون واجباتهم الحكومية ويواصلون العمل، ومثل هذا الحظر يخلق مزيدا من التوترات".


كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، أمس الجمعة، توسيع قائمة العقوبات ضد عدد من المسئولين الروس؛ على خلفية تفاقم الأوضاع فى جنوب شرق أوكرانيا، وأوضحت أن 21 مسئولا روسيا وأوكرانيا و9 شركات تمت إضافتهم إلى القائمة السوداء الجديدة.

 

 


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