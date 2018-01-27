وزير النقل يستعرض خطط تطوير الموانئ المصرية على أمين عام المنظمة البحرية

استقبل الدكتور هشام عرفات وزير النقل كيتاك ليم، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية وذلك بمقر وزارة النقل وبحضور اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري واللواء خالد زهران رئيس هيئة السلامة البحرية والدكتور عمرو شعت مساعد وزير النقل.

وأعرب وزير النقل وفق بيان صحفى عن اعتزاز مصر بعضويتها فى المنظمة البحرية الدولية إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة، مشيدا بنجاح مصر فى الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة "C". وذلك خلال الانتخابات التى أجريت نوفمبر/ديسمبر 2017 بالعاصمة البريطانية لندن حيث حصلت مصر على 133 صوتا من إجمال 160 دولة لهم حق التصويت لتحتل مصر المركز السادس بترتيب أعلى من الانتخابات السابقة التى احتلت فيها مصر المركز السابع.

وأشار وزير النقل إلى التعاون القائم بين مصر والمنظمة البحرية الدولية (IMO) سواء من الناحية الفنية والتكنولوجية وكذلك التعاون فى مجال التدريب والذي يعد نموذجا إيجابيا واضحاً لمفهوم تعزيز السلامة البحرية، لافتا انه خلال الاجتماع تم استعراض خطط تطوير الموانئ المصرية والتنسيق والتكامل في مجال النقل البحري بين وزارة النقل وهيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية بما ينعكس إيجابيا على قطاع النقل البحري .

وأوضح الوزير أن مصر تعتبر من أوائل الدول التى انضمت للمنظمة البحرية الدولية منذ نشأتها مؤكدا على أهمية النقل البحرى والدور الحيوى لعنصرى السلامة والبيئة فى تطوير هذه الصناعة الهامة، ودورها الاقتصادى الكبير لافتًا إلى اهتمام كبير بتطوير منظومة النقل البحري وتطوير الموانئ البحرية خاصة وأن مصر تتمتع بموقع جغرافي متميز و تمتلك عدد كبير من الموانئ يصل إلى 43 ميناء سواء تجارى أو تخصصى.

ومن جانبه أعرب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية عن تقديره للتطور الحالي وبالدور الكبير لقناة السويس والذي يخدم حركة الملاحة والتجارة البحرية في العالم مشيرا إلى أنه واثق من قدرة منظومة النقل البحري المصرية في التعاون لتطوير قطاعات النقل البحري في إفريقيا مشيرا الى ان مصر بدأت في استعادة الدور الرائد الذي كانت تحظى به بين الدول الاعضاء في المنظمة.