وزير الصناعة: تشغيل 25 مصنعا فى الروبيكى ومثلهم يدخل الإنتاج فبراير المقبل

كتب إسلام سعيد

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، على أن حلم إنشاء مدينة متكاملة للجلود أصبح حقيقة واقعة، حيث تعد مدينة الجلود الجديدة بالروبيكى أحد أهم المدن الصناعية المتخصصة ليس على المستوى الإقليمى فقط، وإنما على المستوى الدولى أيضًا، حيث تم تصميمها على أحدث طراز عالمى.

وقال قابيل، إن معدلات التشغيل داخل المدينة تسير وفق الخطة التى وضعتها الوزارة، حيث أنه مع مطلع شهر فبراير المقبل سيكون قد تم الانتهاء من تخصيص إجمالى الوحدات الإنتاجية بالمرحلة الأولى بمدينة الروبيكى، وتشمل 82 مصنعًا بواقع 322 وحدة بسعات مختلفة، لافتًا إلى أنه جارى حاليًا الانتهاء من نقل 70 منشأة صغيرة من منطقة مجرى العيون إلى المدينة الجديدة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة التى قام بها الوزير صباح اليوم – السبت – لموقع مدينة الجلود بالروبيكى، والتى تفقد خلالها عدد من المصانع الجديدة التى بدأت الإنتاج الفعلى، وتشغيل الخدمات بالمدينة، كما تفقد أعمال الإنشاءات الجارية بعدد من الوحدات الإنتاجية، وقد رافق الوزير خلال الجولة المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس ياسر المغربى مستشار الوزير للمشروعات القومية والمهندس إمام السعيد رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية والمهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار.

وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن إجمالى المصانع المنتجة حاليًا بالمدينة بلغ نحو 25 مصنعًا وتشمل جميع الأنشطة بمجال دباغة الجلود من مدابغ صغيرة ومتوسطة وكبيرة ومخازن للجلود والكيماويات المساعدة فى عملية الصناعة بالإضافة إلى المركز التكنولوجى، لافتا إلى أنه من المخطط دخول 25 مصنعا جديدا مرحلة التشغيل الفعلى نهاية شهر فبراير المقبل .

وفيما يتعلق بموقف أعمال الهدم بمنطقة مجرى العيون لفت قابيل، إلى أنه قد تم هدم وإزالة جزء كبير من مدابغ مجرى العيون سواء التى قررت الانتقال إلى الروبيكى أو تلك التى فضلت الحصول على تعويضات مالية، وجارى حاليًا هدم وإزالة باقى المنشآت، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء قريبا من نقل جميع الوحدات الإنتاجية من مجرى العيون إلى مقر المدينة الجديدة بالروبيكى.

وفى هذا الاطار أكد وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم والمساندة لإتمام عملية نقل المدابغ من منطقة مجرى العيون إلى مدينة الروبيكى، لافتًا إلى أن المنشآت التى لن تنتقل سيتم التعامل معها بالشكل القانونى لضمان تنفيذ خطة الدولة فى تنمية وتطوير منطقة مجرى العيون حيث تم عمل مخطط عام من قبل أحدى الشركات العالمية التى تعمل فى هذا المجال ويتم مراجعته حاليا .

وأضاف قابيل، أنه يجرى حاليًا ترفيق المرحلة الثانية من المدينة والتى تقدر مساحتها بـ 135 ألف متر مربع، حيث وجه بضرورة الانتهاء من أعمال الترفيق قبل حلول شهر إبريل المقبل، بما يسهم فى سرعة استيعاب جميع التوسعات المطلوبة للمصانع الراغبة فى إتمام عملية النقل، بالإضافة إلى إنشاء مصانع للصناعات المغذية والتكميلية لصناعة دباغة الجلود.

كما تفقد وزير التجارة والصناعة، أيضا المدبغة النموذجية والتى تم الانتهاء منها بالكامل وتضم المركز التكنولوجى، مشيرًا إلى أنه تم تزويد هذا المركز بأحدث الماكينات والمعدات المتخصصة فى هذه الصناعة وجاهز لبدء مرحلة التشغيل الفعلى، لافتا إلى أن هذا المركز يعد نواة لتطوير هذه الصناعة الهامة.