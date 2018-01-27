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وزير الدفاع الأمريكى: نرغب فى الاستمرار بالضغط على كوريا الشمالية

السبت، 27 يناير 2018 07:00 ص
وزير الدفاع الأمريكى: نرغب فى الاستمرار بالضغط على كوريا الشمالية جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكى


(أ ف ب)
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أعلن وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس، الجمعة، أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، ستستمران بتشديد الخناق على بيونج يانج حتى تتخلى عن برنامجها النووى.

وقال ماتيس فى هونولولو "كدولتين محبتين للسلام، فان الولايات المتحدة وجمهورية كوريا ترحبان بالحوار بشأن الالعاب الاولمبية (...) وفى الوقت نفسه نبقى ثابتين فى حملة الضغط الاقتصادية الدولية لنزع الاسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية".

وجاء كلام وزير الدفاع الأمريكى فى بداية اجتماع مع نظيره الكورى الجنوبى سونغ يونغ-مو فى مقر قيادة الهادى الاميركية او "باكوم".

وأضاف ماتيس، أن "الدبلوماسية يجب ان تعيد المنطق الى خطاب كيم الطائش واستفزازاته الخطيرة"، محذرا من ان الحوار حول الالعاب الاولمبية وفترة الهدوء فى الروابط الكورية التى ترافقه لا تحل المشاكل المحيطة.

وأكد أن "نظام كيم تهديد للعالم بأكمله، وردنا على هذا التهديد يبقى دبلوماسيا اولا مدعوما بالخيارات العسكرية المتوفرة لضمان انه يتم فهم ان دبلوماسيينا يتكلمون من موقع قوة".


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