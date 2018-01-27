وزارة الطيران تشارك فى بمعرض الكتاب بورش عمل لنشر الثقافة الجوية





كتب أحمد حمادة

تشارك وزارة الطيران المدنى ممثلة فى الإدارة العامة للثقافة الجوية بالوزارة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ49، والذى تم افتتاحه الْيَوْمَ السبت 27 يناير الجارى ويستمر حتى 10 فبراير القادم بأرض المعارض بمدينة نصر، وذلك بمشاركة عدد من الشركات والهيئات التابعة للوزارة وهى؛ شركة ميناء القاهرة الدولى ومصر للطيران والأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والشركة المصرية لخدمات الطيران والمصرية للمطارات وشركة تكنولوجيا المعلومات.

وتشارك الوزارة فى المعرض من خلال إقامة ورش عمل لنشر الثقافة الجوية للمواطنين وخاصة الشباب وعموم النشء، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة منها نماذج محاكاة للطيران الفعلى والطيران اللاسلكى إضافة إلى إصدارات الوزارة المتخصصة بمجالات الطيران المدنى.

كما تشارك الوزارة فى عدة أنشطة بمخيم الأطفال وتقيم ورش فنية وهدايا تذكارية لزوار المعرض فى إطار تنمية الوعى والمعرفة بأنشطة الطيران المدنى.