والد طفل العياط يطالب بإعدام قاتليه بعدما أعادوا تمثيل جريمتهم

والد طفل العياط يطالب بإعدام قاتليه بعدما أعادوا تمثيل جريمتهمالسبت، 27 يناير 2018 01:00 ص
محكمة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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طالب العامل رفيق صبحى والد الطفل "محمود" بسرعة إحالة قتلة ابنه إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وإصدار حكم بإعدامهم بعدما أنهوا حياته ودفنوه بالعياط.
وفى السياق نفسه أعاد المتهمون الثلاثة بقتل طفل لسرقة التوك توك الخاص به فى العياط تمثيل جريمتهم فى مكان العثور على جثة الطفل بمنطقة جبلية وسط حراسة مشددة.
وأوضح المتهمون كيفية خنق الطفل "محمود رفيق صبحى" البالغ من العمر 15 سنة، ودفن جثته بمكان العثور عليها.
وكشف مصدر بمديرية أمن الجيزة عن أن المتهمين دفنوا الطفل فى مسافة تبعد 50 متر عن موقع حادث قتل طفل آخر ودفنه بذات المنطقة لسرقة توك توك يعمل عليه.
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