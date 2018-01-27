واشنطن بوست تشيد بالإصلاحات السعودية.. ودعوات لتعديل قوانين سفر المرأة





كتب: هانى محمد

أشادت صحيفة "واشنطن بوست" بالإصلاحات السعودية الأخيرة، خاصة قرار قيادة المرأة، وقالت فى تقرير بعنوان "بعد قيادة السيارة.. هل تسمح السعودية للنساء بالتحليق بالطائرات"، إنه باقى أقل من 4 أشهر على السماح للنساء فى السعودية بقيادة السيارة بشكل قانونى، فهل سيسمح لهن بفرصة للطيران أيضا.

وقالت إقبال دارندارى، عضوة مجلس الشورى السعودى، وهى الهيئة الاستشارية الرئيسية للمملكة، فى تصريحات لــ "عرب نيوز" نقلتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن السماح للمرأة بالقيادة والتجول فى المدن السعودية سيكون خطوة هامة فى تحقيق هدف المملكة وهو زيادة مشاركة المرأة فى العمل من نسبة 22 % إلى 30 %. وذلك من ضمن رؤية المملكة الطموحة 2030.

وأضافت إقبال، أنه يوجد أكثر من 50 % من خريجى الجامعات من الإناث، مؤكدا أنه يجب مواصلة تنمية المواهب، والاستثمار فى قدراتهم الإنتاجية، وتمكينهم من تعزيز مستقبلهم والمساهمة فى تنمية المجتمع والاقتصاد السعودى.

وأشارت داراندارى، إلى أن حجب هذه الفرص للنساء فى المملكة تحت ستار حماية المرأة، لا يوجد فى أى مكان آخر فى العالم، لذلك يجب أن تكون هناك فرص للنساء فى المجتمع السعودى.

وحصلت إقبال داراندارى، على درجة الدكتوراه فى الإحصاء من جامعة فلوريدا الأمريكية، وتحاول دائما للمساواة للمرأة فى المملكة العربية السعودية، وذلك باعتبارها واحدة من 29 عضوا فى مجلس الشورى السعودى، دعت أيضا إلى منح المرأة الحق فى السفر بدون ولى أمر.