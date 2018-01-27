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واشنطن بوست: ترامب سيطلب 716 مليار دولار للإنفاق الدفاعى فى ميزانية 2019

السبت، 27 يناير 2018 12:00 ص
واشنطن بوست: ترامب سيطلب 716 مليار دولار للإنفاق الدفاعى فى ميزانية 2019 ترامب


(رويترز)
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ذكرت صحيفة واشنطن بوست،  الجمعة، أن من المتوقع أن يطلب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تخصيص 716 مليار دولار للإنفاق الدفاعى فى ميزانية 2019 التى سيكشف عنها الشهر المقبل.

ويشمل ذلك الرقم الميزانية السنوية لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) وكذلك الإنفاق على الحروب الدائرة وصيانة الترسانة النووية.

وذكرت الصحيفة التى نقلت المعلومات عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم أن تلك الميزانية ستشكل ارتفاعا بنسبة سبعة بالمئة فى إنفاق البنتاجون مقارنة بميزانية عام 2018 التى لم يقرها الكونجرس بعد.

 


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