هيئة حقوق الإنسان السعودية تدين استغلال ميليشيا الحوثى للأطفال فى الصراعات

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أدانت هيئة حقوق الإنسان السعودية ممارسات مليشيات الحوثى الانقلابية غير الإنسانية فى اليمن، ومنها استغلال الأطفال فى النزاعات المسلحة مخالفة بذلك كل الأعراف الدولية والإنسانية والأخلاقية.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الهيئة ثمنت مبادرة قوات التحالف لدعم الشرعية فى اليمن تسليم 27 طفلا ممن قبض عليهم فى جبهات القتال على حدود السعودية أثناء المواجهات العسكرية مع المليشيات الحوثى الانقلابية‏ لمندوب الحكومة الشرعية فى اليمن ‏من أجل لم شملهم بعائلاتهم.



وأشادت الهيئة السعودية من خلال مشاركتها فى التسليم مع قوات التحالف وهيئة الهلال الأحمر السعودى ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر والحكومة الشرعية فى اليمن بالتعامل الإنسانى الذى تعاملت به قوات التحالف مع هؤلاء الأطفال والخدمات الصحية والاجتماعية والإنسانية التى قدمتها لهم ‏وفق ‏أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات العلاقة ، ‏انطلاقاً من بمبادئ القانون الدولى والصكوك الدولية ذوات العلاقة.

من ناحية أخرى، حققت قوات الجيش اليمنى مدعومة بغطاء جوى من مقاتلات التحالف العربى انتصارات كبيرة فى جبهة كرش بمحافظة لحج جنوب البلاد ، عقب هجوم شنته على ميليشيات الحوثى الانقلابية التى اندحرت من عدة مناطق وتكبدت خسائر بشرية ومادية فادحة.



وأوضح مصادر عسكرية يمنية ، وفقا لقناة "العربية ـ الحدث" الفضائية مساء الجمعة ، أن قوات الجيش اليمنى تمكنت من السيطرة على منطقتى الحويمى والمشجورة ومواقع الجن، النبيع، والحصين، وجبل خداش الاستراتيجي، والكسارة، وأحكمت سيطرتها على جبل شيفان الاستراتيجى فى مديرية كرش شمال محافظة لحج جنوب اليمن.

كما أعلن الجيش اليمنى أن قواته فى اللواء 17 مشاة تمكنت من تحرير مواقع وتباب هامة بجبهة منطقة العنين ، المطلة على خط الرمادة الذى يربط بين محافظتى تعز والحديدة فى اليمن، مشيرا إلى أن قوات الجيش تتقدم حاليا بجبل الوعش وفى الجبهة الغربية وحول جبل المنعم وجبل حبشي.