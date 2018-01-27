هيئة المعارض: 45 شركة مصرية شاركت فى معرض الخريف وسط ممثلين لـ18 دولة





كتب – إسلام سعيد

تشارك 45 شركة مصرية فى معرض "الخريف" بالمنامة فى دولة البحرين خلال الفترة من 23 إلى 1 فبراير 2018، ويضم المعرض أجنحة للصناعات اليدوية والمشغولات النحاسية والتحف والملابس والنجف .

وقال اللواء سامى يونس رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، إن المعرض ممثل به 18 دولة ويضم 75 عارضا بمشاركة مصرية مميزة تضم 45 شركة، لافتًا إلى أن الهيئة منحت التراخيص للشركات المصرية بالتواجد فى المعرض وكان التنظيم مشترك بين الهيئة وأخبار اليوم.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تواجد نيابة عن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خلال افتتاح المعرض والذى كان عليه إقبال كبير من كافة دول الخليج، مشيرًا إلى أنه خلال يوم افتتاح المعرض تم إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى مركز المعارض البحرينى من شدة الاقبال.

تجدر الإشارة إلى أنه بدءًا من العام الجارى تنتقل مهام تنظيم المعارض الخارجية إلى هيئة تنمية الصادرات بدلا من الهيئة العامة للمعرض والمؤتمرات.